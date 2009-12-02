Нужно разработать два модуля для сайта

Добрый день нужно разработать два модуля ля сайта на самописном движке.

Работа сложная так как база там кривая, первый модуль - это расширенный поиск сложный (этот элемент самый сложный, так как в базе несколько характеристик в одном поле...)

второй модуль это просто вывод на морду последних добавленных моделей товров.

Цена за работу 50$. Работа реально не легкая, поэтому у кого значния php на начальном уровне врядли справятся.

Пишите ICQ для свзяли или сюда или в личку.