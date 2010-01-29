Граббер

Веб-программированиеЗавершен8 заявок423 просмотра
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Грабер вконтакте аудио.

Задача:

заходим http://tekst-pesni.ru/engsongtext-cat-19582.html видим категории. Заходим в категорию например в Zero Assoluto далее в текст.

задача состоит в том чтобы исходя из названия категории текста песни вывести в раздел текста всю музыку данного исполнителя. Точнее сграбить с контакта в фтп сайта и вывести музыку исполнителя на сайт рядом с текстом песни. Все $name категории в скрипте хорошо прописаны. Можно исходя в прописанном скрипте заранее категории $name создать скрипт который будет брать это имя и вставлять в грабер для поиска песни а затем её перекачки на сайт, сохранении и воспроизведении. Фото того как разместить будет.

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от вас цену, сроки

14 лет назад
Ficd
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
37 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
Slepoi_Mag
Виктор 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$30
5 дней
Выполнено и работает как часы ! Отдельное спасибо за помощь с моим левым скриптом.
Рад был сотрудничать!