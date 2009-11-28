Slepoi_Mag

1) Убрать функцию UpdateCatalog() из загрузки формы, чтобы не срабатывала при запуске проги. 2) Добавить пункт меню "Обновить базу", при нажатии на который будет срабатывать UpdateCatalog(). 3) Если базы данных нет на компьютере, то обновить базу. 4) База ...
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $60
Отрисовать логотип (у них есть, но потеряли исходники) и придумать шапку для сайт (фирма занимается противопожарной защитой).Завершен12 лет назад
- $50
Логотип для сайта. Верхнее меню - при наведении и клике. Кнопка поиска - обычное состояние, при наведении мышки, при клике (Rus + Eng). Кнопки плей, стоп, скачать - 2 варианта - с бликами и простые, одноцветные.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $7
Сделать маленькое лого.Завершен13 лет назад
- $10
Подобрать красивый цвет и шрифт. Формат JPG. Нужен исходник в PSD, чтобы я смог сам поменять надпись. Все предложения только здесь. В личку не спамить.Завершен13 лет назад
Нужен логотип для сайта и простой дизайн в стиле milliondollarhomepageЗавершен13 лет назад
Создать 7 иконок для сайта.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $20
Сверстать главную страницу для сайта про ящериц.HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Исправить баги - поплыла верстка. Самому некогда заниматься.HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Что требуется: 2 psd, чтобы потом из них можно было сохранить 2 картинки -> 1я картинка в jpg максимального качества, размеры от 800*600 до 1024*768 на ней - здание ночного клуба (нарисовать с нуля или найти готовый, но ...Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть сверстанный макет главной страницы. Нужно: - поднять выше верхнее меню - увеличить расстояние между блоками Важно - на разрешении 1024*768 не должно появиться вертикального скрола. Работа простенькая, минут на 5-10, поэтому оплата соответствующая. Прошу все предложения оставлять здесь.HTML-верстка14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
В архив: - исходник PSD - html страница с формой - картинка-комент Требуется: - красиво расположить элементы (Мы вам, Вы нам, 2 поля ввода, У вас есть и Вам надо) формы в черной области - белую область не трогать - (не обязательно) ...Дизайн сайтов4 исполнителяЗавершен15 лет назад
Здравствуйте. Требуется создание flash-игр (слоты, рулетка, покер и тд). Ваша идея и реализация (принцип взаимодействия со скриптами и отслеживанием статистики вами - обговорим отдельно). передача исходников (обговаривается) оплата: 20% от прибыли по вашей игре в первый год 10% во второй год 5% ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $99
Вот, что нужно: Нужен чатик на PHP и Ajax с админкой. Чат должен быть быстрый, стойкий и лёгок в инсталации.отдельный языковый файл на русском rus.lng в папке Lang (возможность его перевода) . Основные возможности чата: -Вход без ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Требуется 1-10 верстальщиков. На первом этапе необходимо сверстать 10 простых базовых макетов. После 2-го января будет еще к каждому по 9 клонов. Прошу не беспокоить тех, кто: - боится, что его кинут - любителей предоплаты А так же дизайнеров-верстальщиков, с которыми ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
Требуется web-дизайнер (или несколько). Нужно наклепать порядка 10 простых макетов (очень простых! без креатива) + клоны к ним. Уложитесь до 23 декабря -> + премия 10% + работаем дальше по новым проектам. Можете пользоваться готовыми шаблонами. Главное, чтобы ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт18 лет назад