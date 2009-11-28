Slepoi_Mag

Работаю с Виктором уже довольно долго и очень этому рада. Помимо того, что Виктор уважительно относится к исполнителю, всегда находится на связи и вовремя оплачивает работу, он еще и просто очень хороший человек. Виктор один из моих самых любимых заказчиков, и этим все сказано)