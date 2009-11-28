Slepoi_Mag

Виктор Slepoi_Mag

 
41 годРоссия/Липецк
19 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Парсеры, грабберы, модули, отдельные скрипты, админки, интерфейсы управления.

PHP, MySQL, Ajax, JQuery, JavaScript, HTML, CSS.

Чем сложнее задача, тем интереснее ее решать.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQueryAjax
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

  • Исправления программы на C#

    1) Убрать функцию UpdateCatalog() из загрузки формы, чтобы не срабатывала при запуске проги.  2) Добавить пункт меню "Обновить базу", при нажатии на который будет срабатывать UpdateCatalog().  3) Если базы данных нет на компьютере, то обновить базу. 4) База ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Приватный проект для Евгении aka Alijane

    $50

    Логотип для сайта. Верхнее меню - при наведении и клике. Кнопка поиска - обычное состояние, при наведении мышки, при клике (Rus + Eng). Кнопки плей, стоп, скачать - 2 варианта - с бликами и простые, одноцветные.

    Логотип для сайта
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Ночной клуб

    Что требуется: 2 psd, чтобы потом из них можно было сохранить 2 картинки -&gt; 1я картинка в jpg максимального качества, размеры от 800*600 до 1024*768 на ней - здание ночного клуба (нарисовать с нуля или найти готовый, но ...

    Дизайн сайтов46 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Исправить верстку

    Есть сверстанный макет главной страницы. Нужно: - поднять выше верхнее меню - увеличить расстояние между блоками Важно - на разрешении 1024*768 не должно появиться вертикального скрола. Работа простенькая, минут на 5-10, поэтому оплата соответствующая. Прошу все предложения оставлять здесь.

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Расположить красиво 6 элементов формы

    $10

    В архив: - исходник PSD - html страница с формой - картинка-комент Требуется: - красиво расположить элементы (Мы вам, Вы нам, 2 поля ввода, У вас есть и Вам надо) формы в черной области - белую область не трогать - (не обязательно) ...

    HTML
    Дизайн сайтов4 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Флеш / Flash игры за деньги

    Здравствуйте. Требуется создание flash-игр (слоты, рулетка, покер и тд). Ваша идея и реализация (принцип взаимодействия со скриптами и отслеживанием статистики вами - обговорим отдельно). передача исходников (обговаривается) оплата: 20% от прибыли по вашей игре в первый год 10% во второй год 5% ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Чат - Php+Ajax+Chat+Админка

    $99

    Вот, что нужно: Нужен чатик на PHP и Ajax с админкой. Чат должен быть быстрый, стойкий и лёгок в инсталации.отдельный языковый файл на русском rus.lng в папке Lang (возможность его перевода) . Основные возможности чата: -Вход без ...

    PHPAjax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка 10 базовых макетов

    $100

    Требуется 1-10 верстальщиков. На первом этапе необходимо сверстать 10 простых базовых макетов. После 2-го января будет еще к каждому по 9 клонов. Прошу не беспокоить тех, кто: - боится, что его кинут - любителей предоплаты А так же дизайнеров-верстальщиков, с которыми ...

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Созадние графических шаблонов

    $1000

    Требуется web-дизайнер (или несколько). Нужно наклепать порядка 10 простых макетов (очень простых! без креатива) + клоны к ним. Уложитесь до 23 декабря -&gt; + премия 10% + работаем дальше по новым проектам. Можете пользоваться готовыми шаблонами. Главное, чтобы ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
shytnik_igor
Игорь 
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Исправления программы на C#
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи. Своевременная и достойная оплата.
Очень доволен работой с Игорем! Он исправил то, что до него наворотил горе-программист.
Ответный отзыв
alijane
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$60
10 баллов
12 лет назад
Логотип и картинка в шапку для сайта на WordPress
Как всегда, все замечательно!) Поэтому с радостью пополняю уже целый список своих отзывов Вите еще одним самым что ни на есть положительным!)
Сотрудничать с Евгенией легко и приятно - всегда делает работу вовремя, с душой и очень хорошо!
Ответный отзыв
alijane
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для Евгении aka Alijane
Работаю с Виктором уже довольно долго и очень этому рада. Помимо того, что Виктор уважительно относится к исполнителю, всегда находится на связи и вовремя оплачивает работу, он еще и просто очень хороший человек. Виктор один из моих самых любимых заказчиков, и этим все сказано)
Пробовал работать с разными дизайнерами, но только Евгения тонко чувствует настроение заказчика, легко понимает, что ему нужно, даже если ТЗ - набор слов, мнений, пожеланий и эмоций. С ней легко и приятно общаться. Всегда предоставит несколько вариантов для наглядного сравнения и не забудет приложить свой. Ну и мега-супер скидки постоянным заказчикам - очень важно!
Ответный отзыв
alijane
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$7
10 баллов
13 лет назад
Красивая надпись. 7 букв.
Уже не в первый раз работаем с Виктором. Замечательный заказчик. Надеюсь на долговременное и плодотворное сотрудничество)
Евгения всегда, по собственной инициативе, делает несколько вариантов и показывает, чтобы заказчику легче было определиться с выбором. Очень доволен качеством ее работ. Спасибо!
Ответный отзыв
Tornellius
Павел 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Маленький логотип с названием домена
Виктор очень хороший заказчик. Четкое ТЗ и с оплатой проблем не возникло.
Павел отлично выполнил работу! Спасибо!
Ответный отзыв