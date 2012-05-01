Почистить сайты от вирусов

ПрочееЗавершен7 заявок174 просмотра
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Есть два сайта на Джумле. Нужно почистить их от попавших туда вирусов.

Сайты: латиницей - студентуфа точка ру и сто два виза точка ру (сто два цифрами)

От вас срок и стоимость

12 лет назад
Kovboy
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Slepoi_Mag
Виктор 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$50
3 дня
Работа была сделана четко, быстро, дополнительные задачи, возникшие по ходу работы, также решались оперативно и грамотно. На все вопросы оперативно следовали ответы. Было приятно работать с Виктором.
Схема работы: Я: - Нужны доступы. Станислав: - Выслал. Я: - Нашел "дыры", проблемы и вредоносный код. Устранил. Проверяйте. С: - Все ок. Оплатил. Работать приятно и легко, а это очень важно во фрилансе!
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