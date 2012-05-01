Почистить сайты от вирусов

Нужен опытный специалист для установки, настройки и тех.поддержки форума. Помощь в покупке лицензии Vbulletin. Внешний вид нужен как: http://www.alfamoto.ua/forum
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Есть два сайта на Джумле. Нужно почистить их от попавших туда вирусов.
Сайты: латиницей - студентуфа точка ру и сто два виза точка ру (сто два цифрами)
От вас срок и стоимость
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