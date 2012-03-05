Нужен опытный специалист для установки, настройки и тех.поддержки форума. Помощь в покупке лицензии Vbulletin. Внешний вид нужен как: http://www.alfamoto.ua/forum
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Есть сайт про рецепты. Сайт на джумле. Необходимо сформировать XML-фид с данными о рецептах Для яндекса. Цену предлагайте сами. Так как незнаю сколько это стоит. Сейчас на сайт около 200 рецептов. Но надо сделать чтоб в XML-фид потом тоже можно было добавить новые рецепты.
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