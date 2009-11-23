Поставить сайт на Joomla + SOBI2

$170
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок410 просмотров
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Нужно поставить сайт на Joomla с SOBI2 и доской объявлений.

К соби нужно прикрутить возможность публикации новостей,

как тут: shopagoliki.ru

т.е. по функционалу нужна очень сильно урезанная версия вышеназванного сайта

От меня - готовый дизайн с версткой.

Исполнитель - программист по образованию, ставит жумлу, настраивает дополнения и натягивает готовый дизайн.

В случае успешного выполнения - сразу будет второй заказ.

Не пишите в ЛС, по всем вопросам icq: 388-352-50девять

Joomla
14 лет назад
stanislav-ch
Максим 
40 летУкраина
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8 лет назад
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bkos2009
Иван 
44 годаАргентина
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Lucy_Near
32 годаРоссия
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