Натянуть дизайн на подходящую cms

$100
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок192 просмотра
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Привет, пожалуйста пишите срау цену и сроки. Тз в приложеном файле.

вот линк, где можно посмотреть тестовый вариант страницы (.CSS и .HTML - есть, могу выслать):

http://www.de-sign.lv/cwtest/

14 лет назад
Valeriy
Шведов 
62 годаЛатвия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
k0rvin
Иван 
31 годПортугалия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня