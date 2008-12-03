Отзывы заказчиков
$200
0 баллов
14 лет назад
Толковый программист, но к сожалению пропал не доделав работу.
$10
10 баллов
14 лет назад
Отличная робота, справился быстро и качественно :)
$20
10 баллов
14 лет назад
Виталий великолепно справился с задачей. Чувствуется, что он настоящий профи.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четко поставил задачу. После выполнения работы немедленно расплатился. Рекомендую к сотрудничеству.
$500
10 баллов
15 лет назад
Не хватает слов, чтобы описать трудолюбивость и талант Виталия. Проект был выполнен на 200%, очень качественно и за очень адекватную цену. Я очень доволен сотрудничеством с этим профессионалом, в дальнейшем буду отдавать подобные заказы только ему. Рекомендую! Еще раз спасибо!
$100
10 баллов
15 лет назад
Ответственный исполнитель. Работа была выполнена быстро, с полным соответствием заданию, все дополнения и замечания учтены быстро и оперативно. Очень доволен работой, РЕКОМЕНДУЮ!