k0rvin

Иван k0rvin

 
31 годПортугалия/Лиссабон
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
topglance
Сергей 
44 годаВеликобритания
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$200
0 баллов
14 лет назад
Скрипт поиска по другим сайтам
Толковый программист, но к сожалению пропал не доделав работу.
pioner
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Нужно обработать сайт "напильником"
Отличная робота, справился быстро и качественно :)
ulianov
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Парсинг данных
Виталий великолепно справился с задачей. Чувствуется, что он настоящий профи.
Отличный заказчик. Четко поставил задачу. После выполнения работы немедленно расплатился. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
ivan_boika
Беларусь
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$500
10 баллов
15 лет назад
Программирование (CMS) сайта недвижимости
Не хватает слов, чтобы описать трудолюбивость и талант Виталия. Проект был выполнен на 200%, очень качественно и за очень адекватную цену. Я очень доволен сотрудничеством с этим профессионалом, в дальнейшем буду отдавать подобные заказы только ему. Рекомендую! Еще раз спасибо!
RADog
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
$100
10 баллов
15 лет назад
Автокодирование заливаемого на сервер видео
Ответственный исполнитель. Работа была выполнена быстро, с полным соответствием заданию, все дополнения и замечания учтены быстро и оперативно. Очень доволен работой, РЕКОМЕНДУЮ!