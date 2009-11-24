Нужно обработать сайт "напильником"

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Есть почти готовый сайт, но наткнулся на несколько проблемок которых решить немогу и нехватает времени заниматся. Итак: Сайт mbdesigns.kiev.ua

Проблемы:

1. В верхнем меню в пункте Главная есть подпункт unlimited domain hosting, как его от туда убрать? В админке вроденигде нету...

2. Немного ниже главной картинки с лева видно половину какой-то пиктограмки. Зачем она или как её от тудова убрать?

3. В разделе, например даже "Колекция", будет много картинок, нужно что-бы при клике на них она увеличивалась с каким-то эффектом (на подобе как у флеш) но не просто открывалась в новом окне.

Подскажите или предложите свои услуги, естественно оба варианта не безплатны

14 лет назад
pioner
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
k0rvin
Иван 
31 годПортугалия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Отличная робота, справился быстро и качественно :)
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