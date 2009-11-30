Разработка мини сайта

Здравствуйте. Нужно создать красивую шапку для сайта и 1 анимированную и 1 статичную gif кнопку. Для сайта www.marioprint.com. Там вы можете видеть какого размера шапку и анимир. кнопку в шапке надо сделать. В личку пожалуйста не ...