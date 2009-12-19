Сайт электронной клиники (1-этап Шапка + слоган )

Дизайн сайтовЗавершен11 заявок294 просмотра
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Проект: Сайт электронной клиники

1) Создание шапки + слоган (относительно Министерство здравоохранения + МЧС)

// сроки – мах. 3 дня

-На данном этапе главное это слоган (его необходимо успеть сегодня до вечера 17-00)

-Относительно шапки сайта

*Работа принимается в формате *.PSD

*Строгий фиксированный дизайн ( align=”center” width=”1000”)

*Однотонный фон (желательно синий)

*Логотип (Вышлю)

*Слоган

*Несколько слов (шрифт должен быть эффектным + векторным)

*Вмонтированный в общий фон картинку (тематика - медицина)

(ПОДРОБНОСТИ В ПРИВАТ)

2) Создание самого сайта

// сроки – мах. до 13-го декабря

-Данный этап начнется (26-27 ноября, сего года ).

ЕСЛИ вам не интересен первый этап, то вы можете подождать до начала второго, он будет еще раз опубликован ЕСЛИ претенденты с первого этапа окажутся некомпетентны

3) Развитие сделанного вами сайта

3-й этап

ЕСЛИ вышеуказанный проект пройдет (а он пройдет на 80% - 40% зависит от специалиста который будет разрабатывать данный проект) он будет наращиваться функционалом (в двойном размере) т.е. на 3-м этапе вы можете заработать столько же денег сколько заработаете в первых двух вместе взятых

ГАНАРАР будет выслан разработчику по условиям самого разработчика …

НО вариант - утром деньги вечером стулья НЕ подходит

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ!!!!

НЕ ПИШИТЕ В ПРИВАТ ЕСЛИ НЕ ОСТАВЛЯЕТЕ КОММЕНТ ПО САБЖУ

Дабы можно было оставить отвыв *ЖЕЛАТЕЛЬНО хороший

ПРОСЬБА НЕ СЕРЬЕЗНЫХ ЛЮДЕЙ НЕ БЕСПОКОИТЬ!!!!

Буду онлайн ... после 15-16-00 (по москве)

14 лет назад
fer-ru
Fd Fv 
41 годАзербайджан
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
egorfedorov
Егор 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
20 отзывов(-1)
14 лет назад
$250
5 дней
Идет на встречу в части доработки проекта, исправляет замечания быстро. Приятно было работать и надеюсь, что сотрудничество будет продолжаться. Советую ...
Очень хороший заказчик. С таким человеком приятно работать. Абсолютно никаких проблем с оплатой. Всем рекомендую к сотрудничеству.
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