Нужен дизайн сайта

Нужно сделать дизайн для мужского сайта. Подробное ТЗ - исполнителю. Выбираю по максимально выгодному соотношению цена-качество. Для осуществения проекта надо уметь рисовать стильные картинки, а не только штамповать дизы. Предложения - только в проекте. Добавление: не ...