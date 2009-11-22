Здравствуйте, Нужен дизайн сайта (главная + 2 внутренние стр). Структура главной приложена. Дизайн легкий, нейтральный, вроде http://wordpress.org/showcase/ , что бы можно было поменять "Head Graphic" (смотрите схему) и использовать для другого сайта. Внутренние стр.: форма контактов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать дизайн сайта для WordPress
Бюджет 1000 руб
Оплата по факту
icq 428870242
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