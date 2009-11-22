Доработать дизайн сайта

Необходимо разработать дизайн сайта для аутсорсинговой компании (либо доработать уже имеющийся дизайн). Предложения по цене и сроками можно писать здесь или на почту [email protected] Сроки: от 5 до 8 дней Выбираем исполнителя. До выходных будет принято решение. Всем ...