Доработать дизайн сайта

Изменить дизайн cms, переделать. Тематика: фильмы. От партнерки kinovip.com. Все нужные файлы я дам или же можно взять их в самой партнерке, cmc походу ихний, поэтому более подробной инфы дать не могу. Больших наворотов накрученных ...
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Требуется улучшить цвета.
Задача на http://www.uget.ru/r2r/diz.htm
Оплата по факту или сбс.
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