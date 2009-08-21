Дизайн и верстка шапки сайта.

Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок292 просмотра
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Надо довести до ума логотип (шрифт, расположение . Без фанатизьма , но должно смотреться пропорционально) и сделать одинаковаые шапки сайтов Joomla 1.5 + Vbulletin

Шапку делаем по мотивам Auckland.jpg (см файл) .

Зараннее извеняюсь, что не смогу принять условие "по предоплате" Оплата webmoney либо по факту выполненной работы, либо "безопасная сделка" на ваш выбор.

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14 лет назад
filimonchik123
58 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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