Дизайн и верстка шапки сайта.

Надо довести до ума логотип (шрифт, расположение . Без фанатизьма , но должно смотреться пропорционально) и сделать одинаковаые шапки сайтов Joomla 1.5 + Vbulletin

Шапку делаем по мотивам Auckland.jpg (см файл) .

Зараннее извеняюсь, что не смогу принять условие "по предоплате" Оплата webmoney либо по факту выполненной работы, либо "безопасная сделка" на ваш выбор.

Ваша цена?