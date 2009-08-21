Оформить красиво 5 страниц на joomla 1.5

Сделал заказчику скрипт вкладок. Количество вкладок не ограничено, они размещаются в несколько строк, при каждом изменении размера окна количество строк изменяется, ширина выравнивается, ну и так далее. Программная часть готова, но дизайн его не устраивает ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер, на сайте необходимо красиво оформить 5 страниц, без существенного изменения дизайна, тексты для страниц написаны ( вышлю исполнителю), структуру страниц объясню при личном общении.
Страницы:
2. http://mosaspect.ru/index.php/2009-08-21-10-40-29/uruslugi
3. http://www.mosaspect.ru/index.php/2009-08-21-10-40-29/sud
4. http://www.mosaspect.ru/index.php/2009-08-21-10-40-29/konkurs
5. http://www.mosaspect.ru/index.php/2009-08-21-10-40-29/buhuslugi
Возможна, другая компановка отображаемых модулей, добавление новых, добавление меню кнопок картинок значков и т.п. и т.д. Корочен нужен дизайнерский взгляд чтоб из этого сухого шаблона сделать что-то привлекательное.
Спасибо, жду Ваших предложений с ценами.
Да и зделать это нужно быстро...
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