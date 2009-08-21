Оформить красиво 5 страниц на joomla 1.5

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок262 просмотра
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Добрый вечер, на сайте необходимо красиво оформить 5 страниц, без существенного изменения дизайна, тексты для страниц написаны ( вышлю исполнителю), структуру страниц объясню при личном общении.

Страницы:

1. http://mosaspect.ru/

2. http://mosaspect.ru/index.php/2009-08-21-10-40-29/uruslugi

3. http://www.mosaspect.ru/index.php/2009-08-21-10-40-29/sud

4. http://www.mosaspect.ru/index.php/2009-08-21-10-40-29/konkurs

5. http://www.mosaspect.ru/index.php/2009-08-21-10-40-29/buhuslugi

Возможна, другая компановка отображаемых модулей, добавление новых, добавление меню кнопок картинок значков и т.п. и т.д. Корочен нужен дизайнерский взгляд чтоб из этого сухого шаблона сделать что-то привлекательное.

Спасибо, жду Ваших предложений с ценами.

Да и зделать это нужно быстро...

Joomla
14 лет назад
MatRUS2
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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