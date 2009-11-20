Переделать flash

Здравствуйте! Нужен дизайн дизайн небольшого сайта. Нужно сегодня к вечеру. Чем быстрее тем лучше. Только главная страничка. ТЗ прикрепляю. Или доработать имеющийся вариант. Пищите мне если вы готовы сделать это и у вас ...