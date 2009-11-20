Дизайн двух сайтов (приватно для Николая Шевченко)

$300
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка184 просмотра
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1. Дизайн сайта-визитки компании "Riviera" - официального дистрибьютора компании по производству нижнего белья Laura S.A в России.

2. Дизайн сайта-визитки для компании "Фокус-Центр" - российского производителя энергосберегающих светодиодных ламп.

14 лет назад
Psyholord
Михаил 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Stenn
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$300
3 дня
Заказывал у Николая дизайн двух сайтов. Все было сделано грамотно и быстро. В наше время редкость найти грамотного и адекватного дизайнера. Доработал все что я сказал прямо на "глазах".Заказал еще проект и думаю еще парочку закажу в ближайшие дни.Надеюсь на долгое сотрудничество.
Хороший заказчик, приятный в общении человек. Абсолютно не придирчив, оплатил все как полагается, быстро, без задержек и торгов.
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