Дизайн двух сайтов (приватно для Николая Шевченко)

Заказывал у Николая дизайн двух сайтов. Все было сделано грамотно и быстро. В наше время редкость найти грамотного и адекватного дизайнера. Доработал все что я сказал прямо на "глазах".Заказал еще проект и думаю еще парочку закажу в ближайшие дни.Надеюсь на долгое сотрудничество.