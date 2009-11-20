Закончить дизайн сайта

$100
Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок355 просмотров
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http://www.vsepropoker.ru/vpp.html

основные требования:

в шапке, в самом верху надо оформить место для текстового заголовка (названия страницы),

установить логотип (сделан) и строку поиска

сделать горизонтальное выпадающее меню на CSS, без скриптов.

попробовать улучшить цветовую гамму (не меняя принципиально), возм. использовать какие-то заливки

оформить баннеры

оформить левое меню

сделать фоновую заливку по бокам

подробности в приложении

если у Вас нет отзывов и репутации на сервисе, Вы можете принять участие в проекте только на условиях конкурса, т.е. предоставив готовую работу или ее эскиз

Дизайн сайта
14 лет назад
kovalev3000
Дмитрий 
39 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
24 отзыва
Выбранный исполнитель
Anton_N
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
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