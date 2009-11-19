Требуется решить задачу с главной сайта

Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок352 просмотра
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Приветствую, коллеги.

Итак, имеем сайт — www.cus.su Все страницы, сервисы и т.п. устраивают полностью. За исключением главной страницы. Ну никак она не хочет гармонично вписаться в сам сайт.

Что требуется: на основе имеющегося дизайна отрисовать (читай — «собрать» главную) первую страницу. Хочется видеть всю необходимую информацию по сайту, позволяется предложить свое оформление (сама стилистика сайта должна быть сохранена.

От вас: портфель работ, цена и срок. Прошу писать только в предложениях к проекту — приватные сообщения я не читаю.

14 лет назад
co0lerz
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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