GSM локатор, Тесты, SMS контролёр и т.п.

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По хорошему ищется человек, который умеет рисовать, верстать, знает jquery, т.к. для некоторых сайтов требуется динамика. Либо знает Action Script. Или же просто хороший дизайнер-верстальщик. Также ищется копирайтер на написание звучных текстов к сайтам подобных тематик. Опыт создания подобных сайтов приветствуется.

Заказов много, возможна удалённая постоянка. Пожалуйста, дублируйте всё на vexder [[]] gmail [[] com или в асю 490-523-886, так мы быстрее состыкуемся.