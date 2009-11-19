Переделать main страницу (о кредитах к фотобанкам)

Ищем дизайнера для переделки главной страницы сайта Photostocks.ru. Специализация: продажа кредитов для фотобанков iStockphoto, Fotolia, Dreamstime. Требуется сделать обновление дизайна с уклоном на его специфику. Ничего экстраординарного, просто сделать акцент на ценах и способах оплаты, в остальном сайт не должен пестрить. Хотелось бы сразу увидеть примеры подобных работ и цены, наша пока не высокая, возможно, но можно будет и поднять