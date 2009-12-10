Дизайн и верстка сайта на modx

Требуется разработать дизайн и сверстать его на платформе modx.

Просьба писать людям, уже имевшим дело с этой платформой.

Если работа будет успешной, будет еще пара сайтов так же на modx.

Сроки важны не так сильно, приоритет отдаем адекватной цене. Но от этого не должно страдать качество.

Спасибо, ждем Ваших предложений.