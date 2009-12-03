Дизайн + верстка

Если проект будет сделан хорошо, то дальше буду привлекать на постоянной основе по дизайну для развития ресурса _____________________________________________ ____ Проект некоммерческий Сайт про Шведские шахматы (игра 2 на 2 человека) Срок – 1-2 дня Двиг – Joomla (программист есть) ДАМ ФОТО ...