Необходимо разработать новый дизайн для сайта Сайт должен быть: 1. функционален 2. прост 3. интуитивно понятен 4. максимум три цвета (кроме случая редкостной дизайнерской находки) 5. на каждой странице тематическая картинка отражающая суть страницы (например на странице "Фотоотчеты" - картинка фотоаппарата, ...
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Дизайн в стиле "Мини". Web2.0.
Тематика - Автозапчасти.
Дизайн должен быть простой, не перегружен графикой.
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