Сайт отправки открыток

Есть не сколько заданий для дизайнеров, задания не пыльные и не сложные, но нужно приятное исполнение. 1. Нужно к новому году оформить сайты. Всего 2 сайта принадлежащих одной компании. 2. Сделать баннер для сайта. Баннер будет информационного ...
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Добрый вечер! Интересует цена такого сайта. Интересует сайт подобно майл и яндекс открыток.
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