Работа для дизайнера

Необходим профессиональный дизайнер-иллюстратор для создания дизайнов 3х сайтов 1. Сайт по продаже и доставке мебели из Европы 2. Сайт по ремонту мебели 3. Сайт конкурс красоты Нужно сдавать работы именно в этой последовательности , возможна поэтапная оплата. Готового ХЗ нет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть не сколько заданий для дизайнеров, задания не пыльные и не сложные, но нужно приятное исполнение.
1. Нужно к новому году оформить сайты. Всего 2 сайта принадлежащих одной компании.
2. Сделать баннер для сайта. Баннер будет информационного характера. Обозначающий что мы показываем свой товар.
На все про все 4500 рублей ЯД
Более подробно при переписке.
- нужно картинку актуальный опрос, или новую нарисовать, или что-то придумать такое с ней, чтобы в тот раздел переходили по чаще, а то картинка левая старая, и на опрос не ходят
Опрос, это мнение о том как улучшить продавцам работу, что сдеть и тд.
на 2 сайта
- Нужно оформить сайт под новый год. Ну чтобы видно было что компания празднует отмечает и дарит подарк в этот праздник.
Например на лого, добавить шапочку, тигренка (как год тигра) или год, или елеочки, или вообще на всю шапку придумать что-то.
Так же с подвалом можно что-то придумать, например там сугробы, елки, или в сугробе торчит монетка напишите нам.
Ну по оформлению под НГ пожелания только, одно симпатично, и чтобы похоже на нг было
И
- и баннер размером 492px - 184px просто презентация для сайта. баннер будет стоять на главной
информацию по баннеру, выслать отдельно могу.
- маленькую картинку улучшить
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