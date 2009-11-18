Работа для дизайнера

Дизайн сайтовЗакрыт34 заявки455 просмотров
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Есть не сколько заданий для дизайнеров, задания не пыльные и не сложные, но нужно приятное исполнение.

1. Нужно к новому году оформить сайты. Всего 2 сайта принадлежащих одной компании.

2. Сделать баннер для сайта. Баннер будет информационного характера. Обозначающий что мы показываем свой товар.

На все про все 4500 рублей ЯД

Более подробно при переписке.

- нужно картинку актуальный опрос, или новую нарисовать, или что-то придумать такое с ней, чтобы в тот раздел переходили по чаще, а то картинка левая старая, и на опрос не ходят

Опрос, это мнение о том как улучшить продавцам работу, что сдеть и тд.

на 2 сайта

- Нужно оформить сайт под новый год. Ну чтобы видно было что компания празднует отмечает и дарит подарк в этот праздник.

Например на лого, добавить шапочку, тигренка (как год тигра) или год, или елеочки, или вообще на всю шапку придумать что-то.

Так же с подвалом можно что-то придумать, например там сугробы, елки, или в сугробе торчит монетка напишите нам.

Ну по оформлению под НГ пожелания только, одно симпатично, и чтобы похоже на нг было

И

- и баннер размером 492px - 184px просто презентация для сайта. баннер будет стоять на главной

информацию по баннеру, выслать отдельно могу.

- маленькую картинку улучшить

14 лет назад
sergeymsk
Сергей 
33 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
veb-designers
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$4500
2 дня
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