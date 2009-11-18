# 1 — $

Конкурс!

Нужна картинка в шапку сайта (интернет-магазин) на тематику - приборы для даигностики автомобилей.

На картинку должен присутствовать автомобиль (желательно не дорогой, а среднего класса) и не знаю как лучше изобразить его диагностику...

Надеюсь на ваши идеи.

Как я вижу: на фоне автосервиса (внутри) стоит автомобиль с открытым капотом к которому подключены провода идущие к стойке с копмьютером. Или что-то в таком духе.

Размеры картинки пусть будут средние.

Убедительная просьба не выкладывать свои работы тут! Пишите в ЛС!