Приветствую всех! Необходим профессиональный дизайнер-иллюстратор для создания дизайна сайта. Основное условие - умение отрисовывать графику с фотографий на уровне приложенных файлов. Будут предоставлены фотографии интерьеров, которые необходимо будет использовать в оформлении сайта. Кроме этого необходимо знать основы юзабилити и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Конкурс!
Нужна картинка в шапку сайта (интернет-магазин) на тематику - приборы для даигностики автомобилей.
На картинку должен присутствовать автомобиль (желательно не дорогой, а среднего класса) и не знаю как лучше изобразить его диагностику...
Надеюсь на ваши идеи.
Как я вижу: на фоне автосервиса (внутри) стоит автомобиль с открытым капотом к которому подключены провода идущие к стойке с копмьютером. Или что-то в таком духе.
Размеры картинки пусть будут средние.
Убедительная просьба не выкладывать свои работы тут! Пишите в ЛС!
- Похожие заказы
- $1000Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужно нарисовать Дизайн по ТЗ. ТЗ вышлю на почту.Завершен14 лет назад
Нужно наполнить сайт и внести в него изменения цена и сроки ?Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужен сайт подходящий для как для л2 так и для аион "фентези тема" Примеры сайтов можно увидить в топе l2top ru Нам нужен аналогичный сайт но с уникальным внешним оформлениением. Сайт в основном рекламный, он должен ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
Заготовку можно посмотреть здесь: http://82.137.160.18/rujoin_site/ Вместо верхней флешки (с оранжевыми тонами) нужно сделать шапку, соответствующую общим тонам интерфейса. Итак, с Вас: сценарий флешки, с промежуточными картинками и событиями, и собственно креатив. Базовые примеры, лого и т.п. обеспечу. ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $5
Требуется изменить 3 маленькие надписи в PSD шаблоне сайта.Завершен14 лет назад
- $1000
Задача-разработать дизайн интернет магазина. тематика продажа бытовой и аудио-видео техники. срок для прототипа-до 7 дней. Только из Москвы. Желательно рядом с м. Киевская. Обязательно с опытом Web дизайна интернет магазина. Примеры реализованных проектов обязательны! Живые ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть флешка, показывающая футбольный матч (примерно такая: http://s2.11x11.ru/matches/3570967 ). Нужно сделать для нее дизайн элементов - кнопки, регулятор звука, бегунок скорости просмотра, вкладки, шрифты - ну вобщем, полностью внешний вид всех элементов. Сам матч рисовать ...Завершен14 лет назад
- $100
Нужен дизайн сайта. Некие подробности в приложении. Бюджет 100у.е. Без предоплаты. ICQ 356987770Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужно разработать дизайн для сайта. Старый дизайн можно посмотреть тут besurf.ru Он заказчику нравился, нужно разработать что-либо на замену. Необязательно в таком же стиле, главное чтобы дизайн был цельным. Верстка может быть с полями или без, без разницы. ...Завершен14 лет назад