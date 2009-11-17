Дизайн интернет магазина за 7-8 дней

Задача-разработать дизайн интернет магазина. тематика продажа бытовой и аудио-видео техники. срок для прототипа-до 7 дней. Только из Москвы. Желательно рядом с м. Киевская. Обязательно с опытом Web дизайна интернет магазина. Примеры реализованных проектов обязательны! Живые примеры=рабочие сайты, а не пробники.

1.Концепция и компоновка : www.domius.ru -нравится шапка с контактами, которая видна с любой страницы

www.komfortbt.ru и www.dostavka.ru и www.ozon.ru www.amazon.com (только с шапкой и телефонами) длинная строка поиска как плюс. www.amazon.com/Unlocked-P.. вывод листинга товаров.