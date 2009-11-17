Дизайн сайта тетральной группы

Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок372 просмотра
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#1$

Ищу дизайнера для создания дизайна театральной группы.

На сайте будет присутствовать портфолио каждого из учасников, его фото, видео.

Также у каждого будет блог.

жду креативных идей - будет очень достойная работа в портфолио.Это может быть не дизайн а общая концепция - не прорисовывайте, не старайтесь(прорисовка после выбора исполнителя)

Цены не ломите.

Дизайн сайта
14 лет назад
Pianist
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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