Дизайн сайта тетральной группы

# 1 — $

Ищу дизайнера для создания дизайна театральной группы.

На сайте будет присутствовать портфолио каждого из учасников, его фото, видео.

Также у каждого будет блог.

жду креативных идей - будет очень достойная работа в портфолио.Это может быть не дизайн а общая концепция - не прорисовывайте, не старайтесь(прорисовка после выбора исполнителя)

Цены не ломите.