Переделка дизайна сайта

$300
Дизайн сайтовЗакрыт25 заявок482 просмотра
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Есть портал media-v.eu его нужно перелицевать, есть набросок нового дизайна www.media-v.eu/portal_new необходимо перетащить старый вариант портала на новый дизайн, также нужно будет изменить некоторые темы и добавить функциональность.

14 лет назад
Maxim-K
52 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Ca-Via
Априа 
36 летПольша
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
24 отзыва(-2)
14 лет назад
$250
2 дня
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