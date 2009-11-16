Сайту (на WordPress) музыкальной тематики нужно сделать редизайн и расширение функционала на примере сайта http://mouthforwar.net, в частности реализация используемого на главной странице скрипта и другие доработки. Большинство скриптов уже есть, некоторые возможно нужно будет подправить (улучшить).

Отличное знание WordPress обязательно!! Если вы "можете быстро разобраться в движке" – пожалуйста, не пишите. Расчитываю на долгосрочное сотрудничество. При необходимости бюджет можно увеличить.