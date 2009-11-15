Нужно разработать дизайн сайта развлекательного центра.

Основные направления: отель, казино, ресторан.

Стиль сайта: восточный, сказочный, тона золотисто-белые, богатство, шик.

Структура сайта

- о компании

- отель

- казино

- ресторан

- афиша

- розыгрыши

- контакты

- вакансии

Исполнение дизайна требуется высокого качества, с прорисовкой мелких элементов навигации. Дизайн должен смотреться богато и серьезно. В качестве материалов предоставлю фотографии по которым будет понятна идеология дизайна.

Бюджет 250уе, оплата в wmz.

Оплата в 2 этапа, 50% по факту просмотра макета, 50% - после получения исходников в PSD.

Дизайнера ищу профи, пожалуйста оставляйте ссылки на Ваше портфолио.

Срок выполнения заказа - не более 7 дней

Спасибо.