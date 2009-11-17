Нужно нарисовать шапку к сайту

Сотрудничеством остался доволен! Илья прикрасно знает что хочет, задание четкое и конкретное. Работать одно удовольствие, работа делалась сама собой. С оплатой проблемм не возникло, все четко и в срок! Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество! Удачи в делах Илья! С уважением Нуйкин Сергей!