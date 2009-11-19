Дизайн сайта (приватный проект для Гудик А. В.)

Конкурс! Требуется дизайн главной страницы веб студии, основные направление - создание, продвижение сайтов. Название sunriseweb.ru Sunrise переводится как восход солнца, тематика дизайна должна быть соответствующией, приветствуются ораньжевые цвета. Строгого задания нету, сами знаете что и как предлогают студии ...
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Требуется качественный эксклюзивный дизайн для сайта. Главная страница и один шаблон для второстепенных. А также верстка этого дизайна. С условием не публикации в портфолио.
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