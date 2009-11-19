Дизайн сайта (приватный проект для Гудик А. В.)

$300
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки164 просмотра
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Требуется качественный эксклюзивный дизайн для сайта. Главная страница и один шаблон для второстепенных. А также верстка этого дизайна. С условием не публикации в портфолио.

Дизайн сайта
14 лет назад
koshey
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
SmotrimBiz
Александр 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
день назад
14 лет назад
$300
7 дней
Александр хорошо справился с заданием. Прислушивался ко всем моим вопросам и замечаниям. Оперативно вносил поправки либо объяснял, почему лучше, так как есть, а не иначе. Плюс еще постоянно на связи, не пропадает, и, по-моему, почти не спит :) Каждый новый шаг дизайна показывал и обсуждал со мной, что мне тоже понравилось. Думаю, будут еще другие заказы. Спасибо за работу!
Было приятно работать. Оплата своевременно не задерживал. Подробно описана задача ,показал примеры которые ему нравится, что значительно облегчило мне сделать именно то что ему понравится надеюсь на дальнейшее сотрудничество спасибо Дмитрий...
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