Дизайн сайта (приватный проект для Гудик А. В.)

Александр хорошо справился с заданием. Прислушивался ко всем моим вопросам и замечаниям. Оперативно вносил поправки либо объяснял, почему лучше, так как есть, а не иначе. Плюс еще постоянно на связи, не пропадает, и, по-моему, почти не спит :) Каждый новый шаг дизайна показывал и обсуждал со мной, что мне тоже понравилось. Думаю, будут еще другие заказы. Спасибо за работу!