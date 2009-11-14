Сайт по тепловым насосам, бурению и сопутствующем

http://www.agapecentre.kz/ надо сделать редизайн похожие по тематике сайты: http://ng.lv/rus/ http://www.shidlovskiy.org/ http://www.godembassy.org/ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пишу в формате исповеди.
Я Денис, Киев. У моей семьи бизнес - розничная торговля обувью. Моя задача бизнес развивать, и двигать к новым высотам.
Тут год назад сработала пословица – «организация развивается с помощью кризисов». Наш веселый мер Черновецкий, взвинтил до небес тарифы на отопление, горячую и холодную воду.
Мне это жутко не понравилось, да я признаюсь заранее как два года, изучал теорию о тепловых насосах. Пример http://www.waterenergy.ru/alternative/
У нас как раз в магазине реконструкция намечалась, в нашей организации своя ремонтно-строительная служба. Я по долгу службы познакомился с фабрикой тепловых насосов, прошел обучение в академии холода.
Закупили массу разнообразного инструмента – сверлильные машины, бетоноломы, малогабаритную буровую установку.
Пробурили в подвале жилого дома, 16 скважин. Итого 1300 метров. Завели грунтовые зонды, сейчас подключаем тепловой насос. Уже включили все работает.
Заканчиваем ремонт в офисе.
Хочу начинать бизнес
1. тепловые насосы, аварийное электроснабжение, отопление, вентиляция, очистка и подготовка воды - это в масштабах Украины
2. алмазное сверление стен, демонтаж бетона в масштабах Киева (пока)
3. бурение скважин под зонды тепловых насосов.
Все сваливать в один сайт не очень ибо: или клиенту нужна экономия на эксплуатационных затратах либо нужна реконструкция. Т.е нужен мега сайт о тепловых насосах и немного о реконструкции а также второй сайт о реконструкции и переход к тепловым насосам. Отдельный микро сайт о бурении скважин.
Смотрю сайты конкурентов – много обмана, много технического размышления разного. Клиенту что нужно?????
4 общемировые потребности – секс, еда, тщеславие, безопасность. Моя деятельность прямо затрагивает – тщеславие и безопасность. – другими словами супер, пупер и срок самоокупаемости, эффективность, и ежегодная экономия на затратах.
Разумное кол-во фотографий, минимальные комментарии. Задача вызвать у клиента интерес, выделиться идеей (я реально люблю свою работу, и буду рекомендовать клиентом исключительно то что ему нужно).
Нужно чтобы клиент в результате пришел в нам на встречу. А от нас он равнодушным не уйдет. У нас на месте, действующая установка, все технологии. Да и ораторских качеств не занимать.
Денис. 14-11-09 067 356 3692
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