Новый дизайн , шаблон для Joomla

Техническое задание. 1. Требуется разработать новостной сайт с упором на научную аудиторию. 2. На дизайне предусмотреть место под большую центральную фотографию, 3 группы меню по 6 пунктов в каждой, а также под центральные новости. 3. ...
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Для существующего на Joomla 1.0.10 сайта нужен новый дизайн , шаблон. Тематика сайта – комедия, юмор, телевидение.
Срок не так важен как сам дизайн.
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Оказывается невозможно апгрейд нашу версию Joomla до последней, поэтому условия немного изменились.
Нам нужен уникальный дизайн на Joomla 1.5.14, поставить и интегрировать форум.
Предоставим FTP доступ для работы.
Бюджет 2500.
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