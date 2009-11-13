PROMO страница + вёрстка

# 1 — $

PROMO (презентационная) страница + вёрстка для выхода в продажу новой книги.

На странице будет представлена картинка обложки книги, контент с описанием, там же вставлен будет видео-ролик и кнопка заказа. Гибкость приветствуется.

Дизайн должен быть привлекательным, сделанный со вкусом и всем своим видом показывать достоинства (что действительно так) при приобретении книги.

Дизайн не должен быть как вырубленное окно или иметь какие-то чёткие рамки. А скорее наоборот, чувство пространства и плавность форм как отправная точка.

Основная цветовая гамма - это конечно же фиолетовый и бордовый. Примерно как тут http://www.seduction.ee/glavnaja/, только цвета посветлее (задний фон думаю немного тёмный на мой взгляд).

Обложку смотрите в приложении ( http://lover.servers.ee/Saitan/images/seduction_book_cover.jpg ). Тех кто не уверен в своих силах или знает что не управится в срок - просьба не делать заявки и проходить мимо. На все интересующие вопросы отвечу только в личке или на [email protected]. Спасибо.