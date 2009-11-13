Сделать красивый дизайн под DLE

Добрый день. Нужен дизайн для интернет-магазина климатической техники. Структура сайта простая, главная страница, каталог продукции, разделы: скидки, доставка, монтаж, о нас. Поисковая строка - для поиска по сайту. Пожалуйста приводите примеры своих работ. Стоимость выже бюджета пожалуйста не ...
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Нужно сделать дизайн сайта, тематика ХХХ, плюс логотип и вотермарк сайта.
Просьба писать только тех, у кого есть примеры дизайнов в этой области, так же просьба указывать примерные сроки выполнения.
Оплата после предоставления макета.
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