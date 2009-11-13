Сделать красивый дизайн под DLE

$100
Дизайн сайтовЗакрыт27 заявок504 просмотра
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Нужно сделать дизайн сайта, тематика ХХХ, плюс логотип и вотермарк сайта.

Просьба писать только тех, у кого есть примеры дизайнов в этой области, так же просьба указывать примерные сроки выполнения.

Оплата после предоставления макета.

14 лет назад
nargiz
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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