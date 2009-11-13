Сделать красивый дизайн под DLE

Здравствуйте, хочу открыть интернет-зоомагазин. Знакомые посоветовали обратиться на этот сайт, потому что выбирать можно уже из готовых работ. Прошу пожалуйста без научных терминов. Цена, сроки и предложения. Выбирать буду по виду, а не по какой-то ...