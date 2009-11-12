Дизайн интернет-зоомагазина

# 1 — $

Здравствуйте, хочу открыть интернет-зоомагазин. Знакомые посоветовали обратиться на этот сайт, потому что выбирать можно уже из готовых работ. Прошу пожалуйста без научных терминов. Цена, сроки и предложения. Выбирать буду по виду, а не по какой-то функциональности.

Хотелось бы, чтоб мыгазинчик был уютный и тёплый. Зашёл на страничку и тепло на душе было. Ну вот как-то так :)

Предложения в проект!

Всех, кто просил добавить - добавила! Кого не добавила - значит не указаны сроки, подредактируйте пожалуйста, по-другому просто не добавляет.

Столько хороших работ, теряюсь.... Решение будет принято в ближайшее время!

Остановилась на двух вариантах. После совета с мужем открою победителя. Простите в командировке была. Выбрать очень трудно, правда :(