Дизайн главной стр. игрового сайта

Добрый день. Нужно нарисовать дизайн сайта "Заказ деда мороза на Дом". У нас уже есть 1 сайт, думаем или на нём дизайн изменить или ещё 1 сделать. Ничего особо сложного не надо, бюджет не большой. Просто акуратный ...