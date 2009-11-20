Дизайн главной стр. игрового сайта

Здравствуйте, хочу открыть интернет-зоомагазин. Знакомые посоветовали обратиться на этот сайт, потому что выбирать можно уже из готовых работ. Прошу пожалуйста без научных терминов. Цена, сроки и предложения. Выбирать буду по виду, а не по какой-то ...
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Нужен дизайн главной странички-портала игрового сайта. Даже не сайта, а некоего объединения сайтов.
См. аттач.
Т.е. нужно сделать нечто на черном фоне, не перегруженное графикой и инфой.
PS: Указывайте, пожалуйста, стоимость услуг
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