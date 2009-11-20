Дизайн главной стр. игрового сайта

Дизайн сайтовЗавершен66 заявок576 просмотров
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Нужен дизайн главной странички-портала игрового сайта. Даже не сайта, а некоего объединения сайтов.

См. аттач.

Т.е. нужно сделать нечто на черном фоне, не перегруженное графикой и инфой.

PS: Указывайте, пожалуйста, стоимость услуг

14 лет назад
soulburner
Святослав 
41 годРоссия
20 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
dashart
Дарья 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад
$100
2 дня
Быстро и качественно нарисовала дизайн для игрового сайта. Большое спасибо. Приятно работать с профессионалами! :)
Отличный заказчик! Было очень приятно и легко работать. Интересный проект, четкое задание. С оплатой никаких проблем.
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