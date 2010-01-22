Дизайн интернет-магазина климатической техники

$100
Дизайн сайтовЗавершен69 заявок700 просмотров
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Добрый день. Нужен дизайн для интернет-магазина климатической техники.

Структура сайта простая, главная страница, каталог продукции, разделы: скидки, доставка, монтаж, о нас.

Поисковая строка - для поиска по сайту.

Пожалуйста приводите примеры своих работ.

Стоимость выже бюджета пожалуйста не предлагайте.

14 лет назад
suraviku
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
nikoss
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
Отличный исполнитель. Выполнено все в срок. После окончания основной работы по созданию дизайна помог исправить мелкие пожелания. Очень доволен, Спасибо, Рекомендую!
Работа с таким заказчиком - одно удовольствие! Корректен в общении, знающий суть дела, надежен с оплатой. При случае буду рад сотрудничеству с ним.
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