Разработка сайта (Полный Flash, либо частично)

Есть необходимость разработки веб-сайта компании, предоставляющей финансовые услуги.

Сайт должен вызывать чувство доверия к компании, выглядеть солидно и внушать стабильность, демонстрируя верность традициям.

Есть необходимость использования флэш в сайте. Будет ли это весь сайт на флэш, либо только его части, еще стоит под вопросом.

Меня интересуют как услуги по отдельности. так и "под ключ". Если по отдельности, то вы можете предложить разработать отдельно:

1) Дизайн (только если есть конкретные работы, подходящие под мой случай – это сайт по компании в сфере бизнеса, финансов; до 3 цветов в сайте, никакой "радуги", солидность, выдержанность, строгость). Дизайн может быть как статическим, так и уже анимированым (пусть даже не вами, а другим человеком).

2) Дизайн+Флэш. На мой взгляд, более удобный вариант, если один человек и нарисует, и анимирует. Если у Вас есть подобные работы – отписываемся.

3) Флэш+посадка на CMS.

Также рассмотрю предложения "под ключ". Заоблачные цены не "заламливать", давайте в разумных пределах. Бюджет, увы, далеко не резиновый.

В первую очередь будут рассмотрены предложения от фрилансеров, имеющих в портфолио статический/анимированый дизайн/сайт, который подходит под мои вышеуказанные предпочтения.

НЕ будут рассматриваться предложения от людей со сроком пребывания на сайте менее месяца и без отзывов.

Компании, "команды" и "менеджеры" не интересуют, только фрилансеры.