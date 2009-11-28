Отрисовать макеты форм для сайта недвижимости

Есть необходимость разработки веб-сайта компании, предоставляющей финансовые услуги. Сайт должен вызывать чувство доверия к компании, выглядеть солидно и внушать стабильность, демонстрируя верность традициям. Есть необходимость использования флэш в сайте. Будет ли это весь сайт на флэш, либо ...
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Нужно отрисовать макеты форм поиска и добавления объявлений для сайта-поисковика недвижимости. Т.е. создать PSD-макеты их внешнего вида.
Всего предусмотрено 16 категорий недвижимости и 5 видов операций для каждой (купить, арендовать, обменять, продать, сдать). И для каждой комбинации (из категории недвижимости и вида операции) должна быть своя отдельная форма. ИТОГО по 80 форм поиска и 80 форм добавления объявлений.
Количество форм КАЖЕТСЯ устрашающе большим, но при ближайшем рассмотрении Вы увидите, что большинство параметров в формах повторяются из раза в раз. Думать над содержанием форм, разумеется, не нужно - уже есть готовые каркасы форм в экселе.
Во вложенном архиве содержатся экселевские каркасы форм поиска и превьюшка уже готовой комбинации для Купить_Квартира. Это чтобы Вы могли представить себе объем работ. Полностью все вышлю по запросу особо заинтересовавшимся претендентам.
Помучиться над внешней стилистикой форм придется только для первых комбинаций. Как только их с Вами утвердим, они затем станут образцами для всех последующих комбинаций, т.е. все последующие макеты форм будут отрисовываться по образу и подобию самых первых.
Можем заключить контракт через СБС или производить оплату поэтапно по мере выполнения работы.
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