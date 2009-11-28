Отрисовать макеты форм для сайта недвижимости

Нужно отрисовать макеты форм поиска и добавления объявлений для сайта-поисковика недвижимости. Т.е. создать PSD-макеты их внешнего вида.

Всего предусмотрено 16 категорий недвижимости и 5 видов операций для каждой (купить, арендовать, обменять, продать, сдать). И для каждой комбинации (из категории недвижимости и вида операции) должна быть своя отдельная форма. ИТОГО по 80 форм поиска и 80 форм добавления объявлений.

Количество форм КАЖЕТСЯ устрашающе большим, но при ближайшем рассмотрении Вы увидите, что большинство параметров в формах повторяются из раза в раз. Думать над содержанием форм, разумеется, не нужно - уже есть готовые каркасы форм в экселе.

Во вложенном архиве содержатся экселевские каркасы форм поиска и превьюшка уже готовой комбинации для Купить_Квартира. Это чтобы Вы могли представить себе объем работ. Полностью все вышлю по запросу особо заинтересовавшимся претендентам.

Помучиться над внешней стилистикой форм придется только для первых комбинаций. Как только их с Вами утвердим, они затем станут образцами для всех последующих комбинаций, т.е. все последующие макеты форм будут отрисовываться по образу и подобию самых первых.

Можем заключить контракт через СБС или производить оплату поэтапно по мере выполнения работы.