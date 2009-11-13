Небольшая доработка дизайна интернет-магазина

Есть интернет-магазин сотовых телефонов и аксессуаров, нужно добавить на главную страницу перечень основных категорий и немного переоформить саму страницу.

Больше ничего глобально меняться не будет, все изменения касаются только одной страницы. Стиль остается прежним, нужно просто не меняя общего оформления добавить новый элемент + подобрать иконки категорий.

Новичков просьба не беспокоить. Качество нужно высокое, "убогую" работу просто не приму или будете переделывать несколько раз, пока не получится приемлемое качество.

Если делать с первого раза, работы минут на 20-30. Предлагайте цену с учетом таких сроков.