Дизайн + верстка для WVC Битрикс Старт

Добрый день. Нужен дизайн для интернет-магазина климатической техники. Структура сайта простая, главная страница, каталог продукции, разделы: скидки, доставка, монтаж, о нас. Поисковая строка - для поиска по сайту. Пожалуйста приводите примеры своих работ. Стоимость выже бюджета пожалуйста не ...
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Добрый день.
Дребуется дизайн и верстка для ЦМС битрикс. Тематика IVR, платные номера, бесплатные номера.
Подробное описание в приложенном файле
Условия сотрудничества.
После утверждения дизайна предоплата 30%
после полной здачи проекта оплата оставшихся 70%
после 100% вы передаете все исходники
Жду предложений. Для быстроты обращайтесь в ICQ 428904659 и дублируйте сюда.
Полное оформление в арбитраже вебмоней.
PS. форму заявки возьмите из предудущего моего проекта, здесь загрузить не могу так как работаю через GPRS.
Сразу аказывайте цену и срок.
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