Дизайн + верстка для WVC Битрикс Старт

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок201 просмотр
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Добрый день.

Дребуется дизайн и верстка для ЦМС битрикс. Тематика IVR, платные номера, бесплатные номера.

Подробное описание в приложенном файле

Условия сотрудничества.

После утверждения дизайна предоплата 30%

после полной здачи проекта оплата оставшихся 70%

после 100% вы передаете все исходники

Жду предложений. Для быстроты обращайтесь в ICQ 428904659 и дублируйте сюда.

Полное оформление в арбитраже вебмоней.

PS. форму заявки возьмите из предудущего моего проекта, здесь загрузить не могу так как работаю через GPRS.

Сразу аказывайте цену и срок.

14 лет назад
reznik
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
ps_42
Антон 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$1100
14 дней
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