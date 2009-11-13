Нужно сделать тему для вордпрес

Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки226 просмотров
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Нужно сделать тему для вордпресс по существующей теме, скажем так нужно сделать аналог и очень быстро.

14 лет назад
motsarev
Артур 
31 годГреция
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
proffil
Артем 
34 годаГермания
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 лет назад
$70
1 день
Работали ускоренно всю ночь. К сожалению как подошел момент оплаты - заказчик исчез. И не постеснялся - поставил к себе на сайт http://motsarev.net/ Бывают в жизни огорчения! P.S. А сегодня еще и данные сменил в системе после жалобы. Зовут работодателя Моцарев Артур Александрович. Возраст - 22 года. Живет в Первомайске (Луганская область, Украина). Whois его сервера, на котором работали: Motsarev A Artur ([email protected]) Pionerskaya ul 62 Pervomaysk Luganskaya Oblast,93200 UA Tel. +3.80506920037 Страна должна знать своих героев!
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