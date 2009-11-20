Шапка для сайта

$10
Дизайн сайтовЗавершен13 заявок716 просмотров
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#1$

Нужно сделать не сильно навороченную,достаточно простенькую и красивую шапку для сайта,тематика форекс и инвестиции. http://www.geniusfunds.com/En/home.html (нажмите энтер).Сайт будет построен на таком же шаблоне поэтому шапка должна состоять из 3 картинок.(основная картинка - 652px 223px,второй - с название организации - 322px 69px

рисунок справа от главного - здесь будет на англ.языке небольшое описание сайта 212px 223px.

14 лет назад
Mordok
NaN лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Победитель конкурса
zerkalo-I
Татьяна 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
Хороший,исполнительный человек,работает пока заказчик(в данном случая я) не скажет "да,я доволен"
Абсолютно адекватный заказчик. Знает чего хочет и может доступно объяснить. С удовольствием поработаю еще.
Заявки фрилансеров
zerkalo-I
Татьяна 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
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