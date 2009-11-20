Шапка для сайта

# 1 — $

Нужно сделать не сильно навороченную,достаточно простенькую и красивую шапку для сайта,тематика форекс и инвестиции. http://www.geniusfunds.com/En/home.html (нажмите энтер).Сайт будет построен на таком же шаблоне поэтому шапка должна состоять из 3 картинок.(основная картинка - 652px 223px,второй - с название организации - 322px 69px

рисунок справа от главного - здесь будет на англ.языке небольшое описание сайта 212px 223px.