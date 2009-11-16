Создание шаблона для joomla

Дизайн сайтовЗавершен18 заявок281 просмотр
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Создание шаблона для Joomla взяв за основу данный сайт www.sliderobes.com с небольшими изменениями.

Joomla
14 лет назад
EgeniyT
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
elvencedor
Павел 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
26 отзывов(-1)
14 лет назад
$140
3 дня
МЕГА программер!!!... Один из лучший из тех с кем я работал - друге делали 5 дней, он сделал за 1,5 суток... - быстро понимает что нужно. - может работать с сжатые, экстренные сроки ... короче... Я заплатил ему по одному из проектов в 2 раза больше чем он назначал... Именно из-за его качества работ! Следующие заказы сначала к нему!
Четко поставил задание, разбил на две части для удобства работы. Оплатил без проблем сразу же по выполнению. Приятно сотрудничать с деловым человеком! РЕКОМЕНДУЮ! Сам с радостью буду постоянно сотрудничать ;)
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