Создание шаблона для joomla

МЕГА программер!!!... Один из лучший из тех с кем я работал - друге делали 5 дней, он сделал за 1,5 суток... - быстро понимает что нужно. - может работать с сжатые, экстренные сроки ... короче... Я заплатил ему по одному из проектов в 2 раза больше чем он назначал... Именно из-за его качества работ! Следующие заказы сначала к нему!