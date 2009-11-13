Дизайн информационного агентства

$250
Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок459 просмотров
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Техническое задание.

1. Требуется разработать новостной сайт с упором на научную аудиторию.

2. На дизайне предусмотреть место под большую центральную фотографию, 3 группы меню по 6 пунктов в каждой, а также под центральные новости.

3. В качестве цветовой гаммы необходимо использовать синие, красные и белые цвета – цвета логотипа компании. Самого логотипа нет, он в разработке.

4. Общая направленность сайта – экологическая, но новости научные. Необходимо пользоваться мягкими оттенками цветов, т.е. не чисто красным и синим, а мягкими.

5. Предусмотреть место под поиск и две языковые версии.

6. Избегать банальных решений, навроде лиц счастливых детей.

7. В качестве примеров работ желательно ссылки на новостные сайты, сделанные ВАМИ.

Время разработки: 4 дня. По прошествию каждого дня необходимо делать скриншот выполненной работы.

Требования к дизайнерам:

1. не стоит писать бОльшую сумму и не стоит объяснять, что дизайн столько не стоит. Также не рекомендуется начать переписку с уверенностью, что можно развести на 10-20% больше.

2. не стоит задерживать сроки сдачи. Если у вас возникают неожиданные обстоятельства, не отвечайте на проект.

3. Не стоит отвечать на проект, если ваше портфолио на 99% состоит из непринятых или шаблонынх работ. Принятая работа это работа с адресом сайта.

4. Не стоит отвечать на проект, если затем, вы разместите выполненную работу в портфолио либо продадите ее еще кому-нибудь.

5. Не стоит говорить фразу "стучите в icq" обсудим все вопросы. Общение только тут.

6. Не отвечайте на проект, если хоть какое-то из требований вызвало у вас отторжение и уверенность в том, что заказчик идиот и сволочь.

СКИДЫВАЙТЕ ССЫЛКУ НА ПРИМЕРЫ СВОИХ РАБОТ, НЕ МУЧАЙТЕ МЕНЯ, ЗАСТАВЛЯЯ ВЫИСКИВАТЬ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ПОРТФОЛИО, А ЗАТЕМ ВЫБИРАТЬ ДИЗАЙН САЙТОВ, КОТОРЫЕ Я МОГУ ПОСМОТРЕТЬ. ПРОСТО скиньте ссылку, ПОЖАЛУЙСТА.

Спасибо.

14 лет назад
Artasr
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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