Дизайн информационного агентства

Нужно сделать шапку для сайта на автомобильную тематику. Автомобиль+фон. вставить логотип и название сайта. красиво и просто.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Техническое задание.
1. Требуется разработать новостной сайт с упором на научную аудиторию.
2. На дизайне предусмотреть место под большую центральную фотографию, 3 группы меню по 6 пунктов в каждой, а также под центральные новости.
3. В качестве цветовой гаммы необходимо использовать синие, красные и белые цвета – цвета логотипа компании. Самого логотипа нет, он в разработке.
4. Общая направленность сайта – экологическая, но новости научные. Необходимо пользоваться мягкими оттенками цветов, т.е. не чисто красным и синим, а мягкими.
5. Предусмотреть место под поиск и две языковые версии.
6. Избегать банальных решений, навроде лиц счастливых детей.
7. В качестве примеров работ желательно ссылки на новостные сайты, сделанные ВАМИ.
Время разработки: 4 дня. По прошествию каждого дня необходимо делать скриншот выполненной работы.
Требования к дизайнерам:
1. не стоит писать бОльшую сумму и не стоит объяснять, что дизайн столько не стоит. Также не рекомендуется начать переписку с уверенностью, что можно развести на 10-20% больше.
2. не стоит задерживать сроки сдачи. Если у вас возникают неожиданные обстоятельства, не отвечайте на проект.
3. Не стоит отвечать на проект, если ваше портфолио на 99% состоит из непринятых или шаблонынх работ. Принятая работа это работа с адресом сайта.
4. Не стоит отвечать на проект, если затем, вы разместите выполненную работу в портфолио либо продадите ее еще кому-нибудь.
5. Не стоит говорить фразу "стучите в icq" обсудим все вопросы. Общение только тут.
6. Не отвечайте на проект, если хоть какое-то из требований вызвало у вас отторжение и уверенность в том, что заказчик идиот и сволочь.
СКИДЫВАЙТЕ ССЫЛКУ НА ПРИМЕРЫ СВОИХ РАБОТ, НЕ МУЧАЙТЕ МЕНЯ, ЗАСТАВЛЯЯ ВЫИСКИВАТЬ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ПОРТФОЛИО, А ЗАТЕМ ВЫБИРАТЬ ДИЗАЙН САЙТОВ, КОТОРЫЕ Я МОГУ ПОСМОТРЕТЬ. ПРОСТО скиньте ссылку, ПОЖАЛУЙСТА.
Спасибо.
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